Zväčšujúci sa dekolt i boky Lucie Barmošovej odhalili, že sa so známou moderátorkou čosi deje. Fanúšikovia totiž nie sú pri príťažlivej blondínke zvyknutí na kilogramy navyše. Drží ich na uzde vďaka športovaniu a strave.

Zaobľujúca sa jojkárka nakoniec vyšla s pravdou von a do sveta šťastne vyhlásila, že za jej vyššou váhou sú blížiace sa mamičkovské povinnosti. Lucia je podľa Plus 7 dní v radostnom očakávaní už šiesty mesiac a pod srdcom hrdo nosí dievčatko. To by sa malo narodiť v januári.

Jojkárka, ktorá si súkromie stráži, odhalila aj identitu svojho partnera a otca jej dieťaťa. Lucia sa rozhodla urobiť tento významný životný krok s bratislavským policajtom Dávidom, o ktorom sa píše, že má byť jej sused z Kvetoslavova.

Keď sme sa Barmošovej na rovinu opýtali, či ide o suseda z vedľajšieho domu, ktorý sa takisto volá Dávid, odpovedala rázne: Nie. To bolo v podstate jediné jej slovo na tému tehotenstvo, no dobre vedela, prečo predsa len, hoci úsečne, odpovie. Jej priamy sused je totiž zadaný a v takom prípade by Barmošová mala na krku problém so ženáčom.

Ďalšie nešťastie s mužmi by si už naozaj nemohla dovoliť...

