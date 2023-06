Je to už desať rokov, čo Natália Puklušová spôsobila na premiére muzikálu Rent: Život je prenájom šok režisérovi, kolegom aj divákom. Na javisku Divadla Aréna totiž zaimprovizovala a neplánovane ukázala holý zadok. Temperamentná východniarka, ktorá len rozbiehala kariéru, si vtedy zahrala lesbičku. Na margo nahoty potom povedala, že ani nevie, čo ju to pochytilo, ale stiahnutie nohavíc jej do scény jednoducho zapadlo. „Navyše, všetko sa udialo za priesvitným červeným plátnom,“ povedala Šarmu.

Risk sa oplatil. Na základe jej zapáleného výkonu ju pozvali tvorcovia nekonečného seriálu Búrlivé víno do tímu, čo bol jej prvý kontakt s kamerami.

Neboli tí praví

Odvážna improvizácia jej pritiahla do života aj priateľa – superstaristu Mateja Koreňa, ktorý v muzikáli Rent hral drogového dílera a farára. Dali sa dokopy a po pár mesiacoch si prenajali aj byt. Láska akčnej herečky, ktorá sa po VŠMU dala aj na päťročné štúdium obchodného manažmentu, a speváka eventovej kapely však nevydržala.

Natália to skúšala aj s istým kameramanom a najradšej by asi zabudla na román so ženatým otcom dvoch detí Andy Krausom, ktorý jej dal v istom momente aj nádej. Každý z nich je však už niekde inde. Andy Kraus sa rozviedol, no v roku 2020 si vzal po trojročnom randení o dvadsať rokov mladšiu Janku, s ktorou už mal niekoľkomesačnú dcéru Adelu.

Andy Kraus to riskol a zahľadel sa do mladšej ženy. Dotiahli to až pred oltár. Zdroj: Profimedia

Svoje šťastie nakoniec našla aj Natália. Dnes čaká dieťa s aktivistom a režisérom Michalom Margušom.

Radosť aj obavy

Natália, ktorá má porodiť tento rok okolo Mikuláša, priznala, že prežíva chvíle radosti, strachu, nevoľnosti, lásky aj pozornosti. Na jednej strane na Instagrame vyhlásila, že nič neplánuje a vie, že všetko sa jej splní v ten najvhodnejší čas, na druhej strane napísala: „Stať sa rodičom ma celkom vystrašilo. Najviac sa bojím toho, že budem unavená, lebo som človek, ktorý potrebuje veľa spánku.“ Niečo na tom bude, veď ranné vstávanie ju vyhnalo zo školy. V tolkšou Matúša Krnčoka povedala: „Po gymnáziu som išla na prírodovedeckú fakultu do Bratislavy a tam som zistila, že nemôžem o šiestej-siedmej ráno vstávať do tých chemických laboratórií a robiť pokusy. To bolo pre mňa hrozné.“ Samozrejme, nešlo len o ranné vstávanie, škola ju skrátka nebavila, skúsila teda VŠMU.

Šok aj pre otca

Natália, ktorá sa pýši dvoma magisterskými titulmi, zvládla herectvo aj ekonómiu. No a teraz sa bojí, či zvládne rolu matky. Dokonca prezradila, že dva prúžky na tehotenskom teste zaskočili oboch. „Aj pre Michala to bol šok, takisto ako pre mňa. Všetko sa začalo nanovo preskladávať a znovu stavať na pevnejších základoch. Boli to búrlivé tri mesiace, ale konečne sme sa zastabilizovali,“ priznala na sociálnej sieti a poďakovala všetkým, ktorí im pomohli „uvidieť jeden druhého lepšie, jasnejšie a hlavne porozumieť potrebám a obavám toho druhého“. Zjavne to teda nebola filmová idyla, keď žena povie mužovi, že čaká dieťa, a celý svet zružovie. „Veľa strachov sa vyplavuje, ale ja viem, že je to iba strach z nepoznaného,“ dodala Natália s tým, že vie, že vďaka partnerovi, rodine a priateľom to zvládne.