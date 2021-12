Moderátorka spravodajstva Dana Čapkovičová má dcéru Sárku ale jej rodina sa budúci rok rozrastie. Pred niekoľkými týždňami prežívala veľké obavy, pretože dostala zápal pľúc. Ako sa zverila na sociálnej sieti, bolo to "z obyčajnej škôlkárskej virózy." "Poviem vám, bolo to hrozné. Bála som sa o seba aj o naše nenarodené dieťa," priznala. Preto neváhala a keď jej gynekológ aj všeobecná lekárka odporučili tretiu dávku očkovania proti kovidu, neváhala. Nechala sa zaočkovať hneď, ako sa dala zdravotne doporiadku a bolo to možné.

Jojkárka Dana Čapkovičová trávi Vianoce s manželom Kamilom, 3-ročnou dcérkou Sárou, ale aj rodičmi z oboch strán. Zdroj: Ivana Tomková

"Týmto len chcem podporiť všetky tehotné ženy, ktoré sa rozhodli dať zaočkovať," vyhlásila moderátorka s tým, že očkovanie je každého osobná vec, ona sa ale rozhodla počúvanuť lekárov a chrániť seba, dcérku Sáru aj ešte nenarodené dieťa. "Príde na svet ešte v čase, keď kovid môže zúriť ako víchrica," dodala. Varovné slová adresovala ženám, ktoré hľadajú informácie na sociálnych sieťach, mali by ich hľadať v ambulanciách.

