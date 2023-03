Film, ktorý vznikol podľa rovnomennej knižnej predlohy a scenára Hany Lasicovej, už dorazil aj do Prahy. Stretol sa s veľkým záujmom. Lucerna, kde sa konala premiéra, bola nabitá. Nečudo, rodina Lasicovcov je veľmi populárna aj u našich susedov. Navyše, režisérka Mariana Čengel Solčanská okrem slovenských hercov obsadila aj české hviezdy, napríklad Karla Dobrého alebo Aňu Geis­lerovú. Práve najobsadzovanejšia česká filmová herečka dobrovoľne robí snímke veľkú reklamu a príležitosť, ktorú v nej dostala, ospevuje, kade chodí. Diva pritom v snímke hrá kuchárku Kristínu a musela sa popasovať aj s takou rekvizitou, ako bola misa mozočkov. Toto kedysi bežné rodinné jedlo by dnes asi veľa moderných žien nielenže nezjedlo, ale ani neuvarilo.

Veľkolepý začiatok

Herečka, ktorú spolupráca s Lasicovou evidentne nadchla, si našla čas na tlačovú konferenciu aj na premiéru. Na oboch ak­ciách potvrdila status módnej ikony. Pred novinárov prišla v sivom ležérnom nohavicovom kostýme s kravatou a v pánskom looku vyzerala veľmi sexi. Ešte ženskejšia však bola večer, pre zmenu v čiernych nohaviciach a saku, ktoré si obliekla na holé telo. Hviezdny ligot outfitu dodali strieborné metalické topánky a úžasná kovová kabelka. Z fotiek vidno, že sa výborne zabávala. Noc však nedopadla celkom podľa jej predstáv.

Návrat do reality



Aňa patrí k herečkám, ktoré dokázali skĺbiť kariéru s rodinným životom a doma má tri deti. A práve najmladší Max sa postaral o to, aby sa z hviezdnych výšin umenia a opulentných rautov vrátila do reality. Čo ju čakalo po príchode, prezradila na Instagrame. „A návrat domov úplne štýlový. Maxík vracia všetkými otvormi, a tak vedierko pri postieľke bude mať dnes on,“ zachovala si diva aj v tejto situácii zmysel pre humor. Je o nej totiž známe, že bývala veľká búrliváčka, preto po návrate z početných žúrov v minulosti iste tiež neraz potrebovala mokrý uterák na čelo. Nuž ale život nás zmení a ratolesti ešte viac. No možno bude Aňa o pár dní v podobnej situácii ako jej syn, lebo v apríli ju čakajú oslavy 47. narodenín.