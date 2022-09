Ivan Krajíček (†57) bol legendou humoru na Slovensku. No kde je veľa talentu, býva aj veľa komplikácií.

Rodák zo Žiliny bol multitalent. Fanúšikov si získal nielen ako spevák, herec, zabávač, ale aj ako režisér a scenárista. Stabilnú dvojicu vytvoril s kolegom Oldom Hlaváčkom. Začínali spolu v rozhlase, neskôr sa im podarilo preraziť v televízii a nakoniec sa bez nich nezaobišiel takmer žiadny galavečer či Silvester.

Dopyt bol obrovský, ak by chceli a stíhali, mohli odohrať tri vystúpenia denne. Práve počas spoločných nocí strávených v hoteli odhalil Krajíček svoju skrytú neresť. Neresť, o ktorej verejnosť netušila a v umeleckých kruhoch sa o nej zväčša len šepkalo. „Ivan bol ako môj brat, no bol to pokušiteľ. Niekedy bol pre mňa nebezpečný,“ zaspomínal si Oldo Hlaváček.

Nevládal s ním držať krok

Slávny kamarát ho neraz dostal do ošemetnej situácie a na vine bol vždy alkohol. „Všetko kvôli pijatike. Zaťahoval ma do takých nebezpečných pijatík, že ja som už nevládal, no Ivan mal obrovskú výdrž,“ pripomenul si herec krušné chvíle a hneď pridal aj zážitok.

„Večer sme účinkovali v Ostrave, hrali sme spolu kabaret, a potom sme si dali pohárik. Často som sa dostával do situácie, že popri ňom už nevládzem a ani v ten večer to nebolo inak. O tretej ráno som bol takmer nebohý, a tak mu hovorím: ,Ivanko, ja už nevládzem. Nehnevaj sa, ja si už idem ľahnúť.‘ Nejako som ho uchlácholil, no keď som zobudil, bolo sedem hodín ráno a Ivana nikde. Prebral som sa, pozviechal sa z postele, dal som na seba nejaké gate a košeľu a išiel som sa naňho spýtať na recepciu. Keď som prišiel, Ivan tam sedel s nočným recepčným a veselo spolu popíjali,“ opísal.

Pokračovanie na ďalšej strane >>>