Valentínske dieťa Leonard robí svojim rodičom veľkú radosť. Odmalička má blízko k športu, čo teší markizáka Patrika Švajdu. Vyštudovaný učiteľ i potenciálny telocvikár sa nezaprie a talent vo svojom synovi naplno rozvíja. Chlapec tak po hokeji, ktorému sa venuje päť rokov, pričuchol k atletike.

„Vlani sme išli na atletické majstrovstvá Slovenska. Ja som tam ako dorastenec získal svoju prvú medailu. To bolo vo vrhu guľou. Leo sa ma opýtal, aká medaila to bola. Keď som mu povedal, že bronzovú, tak povedal, že on to vyhrá. Aj sa to podarilo,“ teší sa hrdý markizák s tým, že Leo nehádzal guľou, ale bežal.

„Ono sa to v podstate začalo vtedy, keď mi povedal, že by si chcel zabehať s chlapcami zo školy na súťaži zvanej Čokoládová tretra. Krajské kolo vyhral a postúpil na majstrovstvá Slovenska, ktoré vyhral tiež,“ povedal Šarmu moderátor Televíznych novín s tým, že talentované chlapča postúpilo do superfinále do Ostravy a na míting Zlatá tretra.

Moderátor TV Markíza Patrik Švajda absolvoval spoločne so synom Leonardom atletické preteky. Zdroj: MICHAL SMRČOK

„Tam skončil ako najlepší Slovák vo svojej disciplíne 200 metrov, vo svojom ročníku na 4. mieste, čo bol pre nás veľmi veľký úspech,“ raduje sa Švajda. Tento príbeh sa ponáša na zázračné ťaženie českej snoubordistky Ester Ledeckej, dcéry muzikanta Janka Ledeckého, ktorá si na zimnej olympiáde v Pjongčangu len tak nasadila lyže a vylyžovala si zlatú medailu. Veď aj Leo si išiel len z pasie zabehať a…

