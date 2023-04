Porotkyňa s prezývkou pani Dé si získala srdcia Slovákov vďaka svojim úprimným vyjadreniam a ľudskému vystupovaniu. Neraz sa neubránila ani slzám, no tento rok je v porote viac citlivých duší. Hneď v prvom kole sa veľmi emotívne prejavil nový člen Ján Koleník. Tatiana Drexler je mu za to vďačná. „Jankovi to ide výborne. Minulý rok ukázal, že vie krásne tancovať, a teraz, že vie o tanci aj rozprávať. A som veľmi rada, že sa mi prvýkrát v celej porotcovskej kariére podarilo neplakať ako prvej. Tiež som veľmi emotívna a musím si dávať pozor, aby som sa nerozplakala skoro v každom tanci. Navyše, nechcem robiť problémy vizážistkám,“ priznala porotkyňa s úsmevom.

Prečo sa nebráni

Okrem emócií sú však hodnotenia Tatiany odborné a niekedy pôsobí prísnejšie, ako by možno súťažiaci čakali. „Niežeby som chcela kritizovať ľudí, že nie sú dostatočne dobrí. Robím to preto, že cítim na chrbte dych celej mojej športovej komunity a viem, že tu nie som len na to, aby som chválila. Som tu aj na to, aby som tanec vysvetlila, aby som ozrejmila publiku, čo bolo dobré, čo nie a aké cesty vedú k zlepšeniu. V bežnom živote taká nie som, nepotrebujem, aby sa ľudia okolo mňa v niečom zlepšoval: Nech sú takí, akí sú,“ vysvetľuje Drexler, čím vlastne vyvracia narážky kolegu z poroty Jána Ďurovčíka, že občas hodnotí tanečníka podľa krásy a mužnej hrude.

