Poznáme ju ako živelnú, energickú a najmä veselú porotkyňu tanečných šou. Napriek tomu, že súkromný život pani „Dé“ mal od nablýskanej elegancie tanečného parketu často ďaleko, prekážky prekonala, a ako nedávno spomenula v éteri Fun rádia v rozhovore s Adelou Vinczeovou a Matejom Cifrom, aktuálne prežíva najlepšie životné obdobie.

Ako píše redakcia ŽIVOT, čerstvá šesťdesiatnička si totiž užíva život a teší sa z každej maličkosti. Cíti sa stabilizovaná, po boku má človeka, s ktorým túži byť, za ničím sa neženie a nič vážne viac nemusí riešiť. Nebolo to však vždy tak. Kým nadobudla tento životný postoj, prešla mnohými náročnými chvíľami.

Jednou z prvých bola rozhodne emigrácia v roku 1987, na ktorú sa odhodlala spolu s tanečným partnerom. Vyštudovaná matematička a teoretický fyzik Peter Ingriš sa spoznali ešte na vysokej škole. „Bol krásny, múdry a výborne tancoval. Nebolo možné nezamilovať sa,“ spomenula pred rokmi vo svojej 13. komnate na obrazovkách Českej televízie. Ako tanečníci boli úspešní už v rodnom Martine, ale keď sa dostali do Bratislavy, stali sa majstrami Slovenska a napokon aj manželmi.

Sen odísť mali obaja už roky, ale pre dobro oboch rodín si najskôr dokončili vysokoškolské štúdium. Po získaní diplomu a vycestovaní na tanečnú súťaž v západnom Nemecku sa viac domov nevrátili. „Keď sme zatelefonovali, že sa do Československa nevrátime, reakcia rodičov i moja vlastná bolesť ma zaskočili. Hrozne sme plakali. Nikdy na to nezabudnem…“ V tom čase ešte Tatiana netušila, že situácia sa zmení a svoju rodinu opäť uvidí. „Keď padol režim, plakala som od šťastia. A plačem doteraz,“ vyznala sa v rozhovore s Adelou a so Sajfom.

