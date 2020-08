Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová a jej syn Dominik so svojou priateľkou.

Známa politička s liberálnou DNA nedávno vyšla z bratislavského kaderníctva s bujnou pokrývkou hlavy. Lucia Ďuriš Nicholsonová, ktorá kope za stranu SaS, si splnila sen a po vzore svojho syna Dominika (20) si nechala spraviť nepravé dredy. Tie sa zapáčili aj jej mladšiemu synovi Jakubovi (4). Dcéra Lilly (12) si za letné háro zvolila copíky. Nicholsonovej manžel Peter zatiaľ odoláva.

Vy pomerne často experimentujete s účesmi. Boli ste kučeravá, s výraznou ofinou, ba i ryšavá. Aký podnet najčastejšie predchádza tomu, že si sadnete do kresla a necháte sa ostrihať/prefarbiť?

Ryšavé vlasy som nemala nikdy. Účesy však mením veľmi často už od mladosti, nezniesla by som na sebe jeden účes mesiace až roky. Po oboch rodičoch som zdedila husté a kučeravé vlasy a po otcovi kreativitu. Väčšinu účesom si navrhujem sama, ale rada sa nechám usmerniť aj kvalitnou a kreatívnou kaderníčkou.

Vždy ste boli „rebelka“ čo sa týka vlasov?

Účesy mením, odkedy sa na seba pamätám, od základnej školy. Nejde o rebéliu, skôr o spôsob sebavyjadrovania, aj keď niektoré z mojich účesov niektorí ľudia nazývali rebéliou. To bol ale skôr ich problém, nie môj. Mne nejde o to, aby sa to páčilo iným, ale aby som s tým bola spokojná ja sama, poprípade moji blízki.

Máte dvornú kaderníčku, za ktorou prídete s fotkou niekoho, koho účes sa vám páči, alebo to skôr funguje tak, že to dáte na "pokusného zajačika" a dovolíte kaderníčke, aby vám zmenila imidž podľa svojich predstáv?

Mám obľúbenú kaderníčku, ktorá žila veľmi dlho v zahraničí, pozná rôznorodosť účesov a pozná rôzne typy vlasov, tie moje pozná dokonale. Vie, ako ich strihať a ako ich upraviť. Je to umelkyňa s fantáziou a ja jej pri úprave vlasov plne dôverujem. Ona ma fantáziu a ja sa nebojím s účesmi experimentovať, dokonale sme si sadli.

Syn Lucie Ďuriš Nicholsonovej s priateľkou Zdroj: Archív L.Ď.N.

Aktuálne ste prekvapili afroúčesom - dredmi. Ako vznikali?

Nechala som to na odborníkov v jednom bratislavskom štúdiu, kde si dal dredy robiť aj môj syn a jeho priateľka. Inšpirovali ma. Mne sa dredy vždy veľmi páčili, v rodine veľa počúvame reggae hudbu, chodíme na Uprising festival. Vždy som túžila mať dredy, a tak som si povedala, že to tento rok skúsim. Ide o pseudodredy, proces trval tri hodiny.

Zisťovali ste si napríklad, či týmto výstredným účesom neporušíte napríklad zasadací poriadok v europarlamente?

Zasadací poriadok EP celkom určite neporuším. Som riadne zvolená europoslankyňa v slobodných voľbách a ničoho neetického som sa nedopustila. Tu to riešia všetci, v EP to nebude riešiť nikto. Tam ide predovšetkým o prácu, nie o to, kto ma čo na sebe alebo na hlave.

Čo tvorí podstatu tohto účesu? Koľko tie dredy napríklad merajú a zisťovali ste aj ich hrúbku?

Ide o pseudodredy z kanekalonu. Netuším, aké sú hrubé, ale keďže mám extrémne veľa vlasov, mám ich na hlave extrémne veľa.

Ako prebieha údržba tohto diela? Vyrátali ste si napríklad, koľko miniete na šampónoch? Nakúpili ste si pred ich pred "zákrokom" do zásoby viac, napríklad aj všakovaké špeciálne kadernícke vodičky a kondicionéry?

Vlasy sa umývajú úplne normálnym šampónom, akurát veľmi dlho to schne.

