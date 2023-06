Táňa Pauhofová (39) by svojho muža nemenila za nič na svete. Čo prezradila o ich domácnosti a dcérke Míle?

Keď ste sa stali mamou, práca išla bokom. Začínate sa pomaly vracať k nejakým spoluprácam alebo projektom?

U mňa je to všetko zatiaľ veľmi decentné. Sú veci, ktoré ma čakajú, ktoré som mala zazmluvnené ešte pred tým, ako som vôbec vedela, že som tehotná, a pracovní partneri boli ochotní na mňa počkať. Povedala som totiž, že kým nebude mať Míla pol roka, o práci ani nebudem uvažovať. Už nastal čas, keď sa k týmto svojim povinnostiam po troške vraciam. Samozrejme, všetko v úplne iných pracovných podmienkach ako predtým. Pre mňa je dcéra naozaj na prvom mieste.

V auguste vás čaká jubileum. Okrúhlych štyridsať rokov. Chystáte veľkú oslavu?

(Smiech.) Ja som živote nemala oslavu. Narodeniny mám totiž lete, keď sú všetci preč, takže to nejako neprežívam. Nie je to preto, že sa hanbím za svoje roky, podľa mňa je štyridsiatka super, nechcela by som mať iný vek, ako práve mám. Svoj deň si užívam blízkymi, ktorí sú práve poruke nie sú niekde na dovolenke, takže žiadne veľké oslavy nehrozia.

