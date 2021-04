Spisovateľka Tamara Šimončíková Heribanová v minulosti žila niekoľko rokov v Lisabone. Jej manžel Branislav Šimončík je totiž už dlhší čas dvorným fotografom jednej z edícií najprestížnejšieho módneho časopisu na svete, portugalského Vogue.

Pred jeho objektívom stáli desiatky topmodeliek a slávnych osobností, napríklad hviezdy ako Sharon Stone, Monika Belluci, Jeremy Renner, Pedro Pascal či Lewis Hamilton. Tamara aj vďaka tomu vidí do zákulisia veľkej módnej fotografie. Netají, že keď jej manžel navrhol, aby mu robila pre aprílové vydanie časopisu modelku, ostala zaskočená: „Ale veď ja nie som topmodelka ani modelka, to je Vogue.“ To, po čom túži nejedna modelka, si teda skúsila na vlastnej koži.

Reagujú na problémy

Tamara hovorí, že Vogue Portugal ako jedna z mála mutácií tohto časopisu prináša každý mesiac nejakú veľkú tému, na ktorej sa pracuje aj dva mesiace. „Snaží sa reflektovať spoločenské problémy a pálčivé témy doby. Napríklad jedno celé číslo bolo venované udržateľnosti a environmentalistike. Podieľali sa na ňom vedci, greenfluenceri, psychológovia, odborníci na udržateľné značky a slow fashion,“ hovorí.

Pamätá si, že článok, ktorý vtedy písala do čísla, bol na desať strán. „Vyžadovalo si to prečítať zopár kníh na tému, pozrieť zo desať dokumentov a skontaktovať odborníkov. Iné tematické čísla sa napríklad venovali fenoménu nahoty a telesnosti alebo mentálnemu zdraviu či ageismu [ejdžismu] ako procesu diskriminácie ľudí na základe veku. Na titulku vtedy fotil Brani 70-ročnú nemeckú modelku Annu von Rüden,“ dodáva.

