Zdena Studenková a Braňo Kostka sa pred pár týždňami vrátili z dovolenky na Malorke. Čarovný ostrov spoznávali aj zo sedadla požičaného skútra, ktorý „osedlali“ po prvýkrát v živote.

Hudobník a vášnivý cyklista Braňo prezradil, že si nenechal ujsť ani cyklotrasy a Zdenka zatiaľ oddychovala pri knihe a chystala sa na svoj premiérový ajurvédsky pobyt.

Máte osvedčený kľúč na výber miesta, kam pôjdete oddychovať?

Vždy nás to ťahá do tepla, hlavne k moru, ktoré Zdenka miluje. Na Malorke sme boli po prvýkrát.

Dáte si poradiť od niekoho, kto to tam pozná, alebo si doma spolu otvoríte internet a len tak vygooglite, čo sa vám páči?

Skôr dáme na rady našich kamarátov. Nechodievame na vlastnú päsť. Často využívame služby cestovných kancelárií. Zdenka už roky spolupracuje s Koala Tours.

Už ste niekedy vyskúšali impulzívnu dovolenku v zmysle, že ste prišli po náročnom dni domov, pozreli sa so Zdenkou na seba, naplnili kufre a vybrali sa niekam bez plánovania?

To by sme urobili fakt veľmi radi, ale, žiaľ, to nie je možné. Obaja robíme povolania, ktoré sú viazané na Slovensko, nemôžeme len tak odísť. Zdenka kvôli SND, keby náhodou bola náhla zmena v programe predstavení, a ja zasa kvôli FRAGILE.

Takže ste asi skôr tí, ktorí majú radi všetko vopred nalinkované, aby nečakané prekvapenia nič nepokazili?

Zdenka veľmi rada veci plánuje. Aj dovolenky plánuje hlavne ona a spravidla veľmi skoro, aby sa mohla dlho tešiť.

