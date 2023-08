Veľkým milovníkom a propagátorom opery bol legendárny slovenský režisér Jozef Bednárik. Okrem toho, že ich mnoho zinscenoval v Slovenskom národnom divadle, v Prahe naštudoval v muzikálovom šate Dvořákovu Rusalku s Bárou Basikovou v hlavnej úlohe. Donizettiho Nápoj lásky a Mozartovu Čarovnú flautu zase naskúšal v Bratislavskom bábkovom divadle. Podobný názor, že majstrovské hudobné dielo treba sprostredkovať deťom a mládeži, má aj režisér Florian Sigl, ktorý Čarovnú flautu nakrútil ako fantasy film.

Fantasy potenciál

Čo povedal o nemeckej snímke, ktorá vznikala v Bavorsku, Salzburgu, Londýne a na Kanárskych ostrovoch?

„Čarovná flauta je už od základov materiál pre fantasy – jeden z najpopulárnejších žánrov posledných rokov, ktorý prerazil v mainstreame tak veľmi, že dokonca aj moji rodičia poznajú Pána prsteňov alebo Hry o tróny,“ vysvetľuje Sigl, prečo ho zaujala ponuka spracovať Mozartovu predlohu. Netají, že je obrovským filmovým fanúšikom, ktorý však miluje aj klasickú hudbu. Práca na Čarovnej flaute mu umožnila spojiť obe lásky. „Videl som možnosť dať priestor klasickej hudbe vo veľkom vzrušujúcom mainstreamovom filme, ktorého cieľom je osloviť čo najviac ľudí!“

Operný Potter

Hlavný hrdina trochu pripomína Harryho Pottera. Tiež je to študent, ktorý sa dostane na zvláštnu školu, kde študujú výnimočné deti. Medzinárodná Mozartova internátna škola leží v rakúskych Alpách a Tim je na nej podobne ako Potter spočiatku outsiderom. Raz v noci však objaví tajný portál, ktorý ho zavedie zo súčasnosti do celkom inej reality – priamo do sveta z libreta Mozartovej Čarovnej flauty. Tam sa ako princ Tamino zoznámi s vtáčnikom Papagenom, s ktorým musí každú noc prežívať nebezpečné dobrodružstvá, aby oslobodil princeznú, ktorú drží v zajatí zlý princ. Cez deň však naďalej chodí do školy a snaží sa získať rolu Tamina aj vo výročnej školskej inscenácii Čarovná flauta.

Dar školákom

Premiéra ambiciózneho filmu sa konala 30. septembra 2022 na filmovom festivale v Zürichu, presne 231 rokov na deň od premiéry Mozartovej slávnej opery, a naši tínedžeri ho teraz dostávajú ako darček k začiatku školského roku. Okrem nádhernej hudby, napínavého deja a vizuálnych efektov je tu však aj ďalšie lákadlo. V snímke účinkuje F. Murray Abraham, ktorý je v našich končinách známy najmä vďaka úlohe v inom filme o Mozartovi. V snímke Amadeus (1984) Miloša Formana, ovenčenej ôsmimi Oscarmi, získal za stvárnenie Antonia Salieriho zlatú sošku za najlepšieho herca.