Známy hudobník Ondrej Kandráč pôsobí na verejnosti ako veľký džentlmen a slušňák. Rovnakú tvár ukazuje aj na sociálnych sieťach. Na Instagrame fanúšikom odhaľuje zákulisie jeho kariéry i rodinného života. Aktuálne sa však pochválil skutočne originálnymi zábermi.

Huslista a moderátor odhodil zábrany a ukázal sledovateľom, ako sa schladil po pobyte v saune. Kým ostatní skočia pod studenú sprchu, alebo do bazéna s chladnou vodou, Ondrej využil fakt, že je vonku sneh. V šľapkách a len s uterákom skočil zo sauny priamo do snehu. „A zo sauny rovno do záveja,“ napísal k záberom, na ktorých leží v snehu a rukami robí anjela. Polonahého Kandráča v snehu veru nevidieť každý deň.