Nora Kabrheľová (64) si chcela užiť dovolenku, no všetko je inak.

Kedysi bola najznámejšou podnikateľkou a televíznou hviezdou. Dnes o sebe Kabrheľová tvrdí, že je už iba dáma na dôchodku. Na svojom profile na sociálnej sieti je však stále mimoriadne obľúbená a pravidelne sa tam zveruje fanúšikom a fanúšičkám so svojimi radosťami aj starosťami. Ako píše redakcia ŽIVOT, Nora mala byť momentálne v zahraničí, no osud to zariadil inak.

„Moja dovolenka sa predčasne skončila, musela som sa vrátiť do Bratislavy z Benátok. Nešla som ani do toho Toskánska, lebo mám veľmi dôležité pracovné stretnutie. A poviem pravdu, musím povedať, aj sa tak trošku priznať, že Šarika sa necítila veľmi dobre. Proste ešte aj z iných dôvodov, ale hlavné sú pracovné dôvody,“ vysvetlila zmarené plány Kabrheľová.