V legendárnej vile na Betramke Karel Gott (†80) žil približne od polovice sedemdesiatych rokov. Na pražskom Smíchove sa božský Kája rozhodol usídliť na radu kamaráta, keď si kúpil vilu v slepej ulici Nad Bertramkou z 30. rokov minulého storočia.



Vila na Bertramke Gotta okrem iného zaujala aj úžasným výhľadom na Prahu. Karel Gott pred rokmi prezradil okolnosti jej kúpy. Cenu vily síce nikdy neprezradil, ale priznal, že najprv zložil zálohu, a keď predal vilu v Strašniciach, kde predtým žil spolu so svojimi rodičmi, doplatil celú cenu. Požičiavať si však nemusel.



A vo vile sa občas diali veci, že sa snáď aj jej steny museli červenať. Ešte šťastie, že nevedia rozprávať. Bolo to ešte za čias, keď tam býval iba Karel Gott a navštevovali ho tam jeho milenky. Ako prvá a jediná žena dostala kľúče od legendárnej Betramky Ivana, vtedy ešte Macháčková. Ale že sa tam objaví aj exmilenec Ivany Gottovej, to by nikto nečakal. Kto je ten muž?