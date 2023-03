Exmanželke Jakuba Prachařa Agáte Hanychovej sa onedlho narodí tretí potomok s jej aktuálnym partnerom Jaromírom Soukupom. Práve na Agátine narodeniny by mali privítať na svete dcérku Rozárku. Agáta prezradila, že ich dcérka dostane priezvisko Soukupová a Jaromír sa preriekol, že aj Agáta bude Soukupová, čiže okrem krstín sa zrejme dočkáme aj svadby.



A teraz sa začalo v divadelných kruhoch šepkať o tom, že aj Jakub Prachař sa o nejaký čas dočká ďalšieho potomka, taktiež s jeho aktuálnou partnerkou Sarou Sandevou. Krásna herečka s macedónskymi koreňmi má mať za sebou prvý trimester a je vraj z toho celá nadšená, aspoň také zvesti sa šíria z jej domovskej divadelnej scény. Českému týždenníku Sedmička však Sara túto správu odmietla potvrdiť, ani ju však nevyvrátila, ale Jakub...



Prachař sa nedávno pri premiére romantickej komédie Buď chlap! rozhovoril aj na tému potomstva. Z predchádzajúceho vzťahu s Agátou Hanychovou má päťročnú dcéru Miu, ale naznačil, že by sa nebránil ďalšiemu potomkovi. Keďže dcéru už má, chcel by radšej chlapca? „Asi by to chlapca chcelo, ale nevadilo by mi, keby som mal ďalšiu dcéru. Dievčatá sú fakt lepšie," pripustil Jakub rozšírenie potomstva pre Super.cz. Žeby so Sarou niečo tajili?



Z Jakubovej novej partnerky Sary je nadšená aj Prachařova mama, herečka Dana Batulková, a o nej je známe, že svoju bývalú nevestu Agátu Hanychovú príliš nemusela. A so Sarou dobre vychádza aj Prachařova dcéra Mia, ktorú ma v striedavej starostlivosti s Agátou. Mia hovorí Sare "macoška", ale Agáty sa vypytuje, či ju má tiež rada...