Tereza Brodská (54) sa pred časom nie príliš lichotivo vyjadrila o svojom otčimovi Jaromírovi Hanzlíkovi, ktorý niekoľko rokov žil s jej mamou, herečkou Janou Brejchovou. Tá sa kvôli nemu dokonca rozišla s Tereziným otcom, hercom Vlastimilom Brodským. „Prišli sme k nemu s mamičkou zo dňa na deň, mala som dvanásť alebo trinásť a bola som v ťažkej puberte, takže to bol celkom šok. Jaromír mal výchovné tendencie ku všetkým, rozhodol sa, že ma prevychová," zaspomínala Brodská na neľahké obdobie svojho dospievania.

Hoci Tereza v minulosti nenechala na svojom otčimovi nitku suchú, nedávno sa s spolu zmierili. K zmiereniu prišlo počas nakrúcania dokumentu o Jaromírovi Hanzlíkovi pri príležitosti jeho 75. narodenín, ktoré oslavuje práve teraz februári. „Zišli sa spolu pred kamerou a veľmi si porozumeli. Tereza súhlasila hneď, s pánom Hanzlíkom prebehli nejaké rokovania a nakoniec aj on súhlasil,“ prezradil Aha! zdroj z Českej televízie. A tak dnes je Tereza Hanzlíkovi za jeho výchovné metódy dokonca aj vďačná. "Spätne mu som vďačná. Tá výchova bola ale miestami fakt tvrdá. Ale pomohlo mi, keď tam bol Jaromírov syn David, to sme na neho boli dvaja,“ spomína Tereza dnes už so smiechom.

Čítajte, čo o svojom otcovi odhalil jeho jediný syn David! >>