Týždenník PLUS 7 DNÍ nedávno informoval o nespokojnej Helene Vondráčkovej, ktorej sa nepozdávala výška starobného dôchodku, ktorý jej stanovila sociálna poisťovňa. Spevácka diva s takmer šesťdesiatročnou medzinárodnou kariérou, dostávala napriek počtu odpracovaných rokov a vysokým zárobkom 13 000 českých korún (555,54 eur).

„Zaskočilo ma to aj pobavilo. To mám za celé tie roky čo som štátu v zahraničí zarábala spústu valút? Zo všetkých našich zárobkov sme museli odovzdávať obrovské provízie,“ podotkla naštvane.

Keď Helena na sociálnom úrade žiadala vysvetlenie ako sa dopracovali k stanovenej sume, dozvedela sa, že neevidujú roky počas ktorých ju zastupovala agentúra Pragokoncert. „Stála som tam ako Alenka v ríši divov. Z divadla Rokoko som odchádzala v roku 1968 a celú tú dobu, až do začiatku deväťdesiatych rokov, som pracovala pod Pragokoncertom. Všetci to vedia, no im k tomu vraj chýbajú podklady. Stratili sa, alebo utopili, proste nie sú,“ opísala pre PLUS 7 DNÍ bizarnú situáciu.

