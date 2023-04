V novembri 2021 prasklo, že zaľúbená dvojica Lobotka-Nízlová sa rozišla. A bol to práve futbalista, ktorý speváčku pustil k vode. Dôvodom malo byť to, že po pôrode sa jej nedarilo zhodiť nabraté kilá a prestala ho priťahovať. Dokonca sa vtedy denník Plus JEDEN DEŇ dozvedel, že si mal bleskovo nájsť aj novú frajerku.

Daniela Nízlová s dcérou Linduškou. Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cpzrtj5N1Al/

Zatiaľ čo Stano je s ňou dodnes, speváčka si užívala single život bez oficiálneho partnera. Až doteraz! Po roku aj pol je totiž opäť zadaná. Jej novým objavom je známy herec z markizáckej Druhej šance a dokonca tancoval aj v aktuálnej 8. sérii šou Let's Dance, z ktorej vypadol po druhom kole. A tým nie je nik iný ako herec Victor Ibara. Informáciu priniesol ako prvý denník Nový Čas.

Čo na to Daniela? >>>