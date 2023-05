Synovia Petra z Arabely Jan a Jiří (16) boli malé deti, keď ich otec zomrel a poriadne sa naňho ani nepamätajú, veď vtedy nemali ani štyri roky. Talentovaný herec Vladimír Dlouhý (†52) odišiel z tohto sveta príliš skoro, ale nebolo mu pomoci. Hoci bol obdarený obrovským talentom, svoju neistotu, pochybnosti a démonov, ktorí ho ničili, sa snažil prekonať pomocou alkoholu. Na sklonku života, keď už mal vážne zdravotné problémy, priznal, že od mladosti pil extraligu.



Hoci synovia svojho otca začali spoznávať, až keď podrástli, a to len prostredníctvom videí, jeho filmov či z rozprávania tých, ktorí ho dobre poznali, zdedili po ňom to najcennejšie, a to talent. Keďže chlapci sa narodili do hereckej rodiny, lebo herečkou je aj ich mamam Petra Jungmannová, a taktiež hercom je brat ich otca Michal Dlouhý, nebolo to zase až také zvláštne, že aj chlapcom učarovali divadelné dosky a televízna či filmová kamera.



„V tretej triede sme sa s Janíkom zúčastnili konkurzu v kladnianskom divadle, ktorý som nakoniec vyhral. Všetci okolo sa ku mne tak krásne správali. Chápali, že začínam. A ja som bol nadšený. Páni, ja hrám v divadle, hovoril som si a všade sa chválil,“ prezradil iDnes.cz Jiří Dlouhý. Bol to práve on, kto kedysi dostal hereckú príležitosť ako prvý. A Jiří prezradil o sebe a bratovi aj to, čo sa doteraz len šepkalo, čítajte v pokračovaní článku na ďalšej strane.