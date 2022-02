Jednoznačne sa to dá nazvať šťastnou správou v nepríjemných časoch. Pre influencerku Zuzanu Strausz Plačkovú a jej manžela Reného Strausza je tehotenstvo známej rodáčky z Čadce hotovým darom. Prichádza totiž vtedy, keď sú okolnosti okolo páru všelijaké, len nie idylické, hoci by sa to pri pohľade na ich širokánske úsmevy mohlo zdať.

Manželia a budúci rodičia totiž stále čelia obvineniu NAKA, ktorá viacero osôb podozrieva z trestného činu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a drogovej trestnej činnosti. Platí však prezumpcia neviny, aj keď vidina 15 – až 20-ročného väzenia je mrazivá.

Zuzana Plačková má už takéto bruško. Zdroj: Instagram queen.plackova

Roztápali srdcia

Keď v septembri 2021 posadili zadržanú Zuzanu a Reného pred vyšetrovateľa, vo svojich výpovediach sa zmienili o všeličom. Aby sa vykreslili v čo najlepšom svetle, spomenuli aj tému, ktorá roztápa aj najtvrdšie srdcia – o rodinke. „Nerád by skončil vo väzbe, pretože s manželkou vedú usporiadaný život a snažia sa o dieťa,“ uvádza sa v anonymizovanom uznesení o väzbe. Strausz vtedy odkryl pred policajtmi svoje tajné plány a šťastena to zariadila podľa ich predstáv.

Snažili sa dlho

„My sme sa o bábätko snažili naozaj veľmi dlho. Ľudia, ktorí nás poznajú, o tom vedia. Nám sa to bábätko zadarilo v najhoršej našej životnej situácii, o ktorej všetci viete,“ uviedla pred pár dňami podnikateľka, chváliac sa rastúcim bruškom. „Zadarilo sa nám pár dní po tom,“ uviedla naznačujúc, že len čo ich pustili na slobodu, bocian dostal súradnice, kam má o deväť mesiacov prísť.

A bude očakávaný dvojnásobne, pretože zároveň dá za pravdu slovám Plačkovej o usporiadanom rodinnom živote, v ktorom drogy nemajú miesto. Zvlášť keď dosiaľ zverejnené dôkazy jasne nepreukázali, že by v tom mal pár prsty. Loptička je teda na vyšetrovateľoch a prípadnom súde, ktorý rozhodne o ich vine alebo nevine. V každom prípade si Zuzana môže vydýchnuť aj preto, že v prípade čierneho scenára by mala páky, ako osud zvrátiť.

