Je si vedomá svojich predností a v spoločnosti vždy vyzerá tip-top. Herečka Kamila Magálová nenecháva nič na náhodu ani vtedy, keď ju žiadny zvedavec nemá príležitosť okukávať.

Uznávaná členka Slovenského národného divadla si skrátka všetky kúsky oblečenia vždy poctivo premyslí. A to platí aj pre tie, ktoré nie sú okom viditeľné. Reč je o spodnej bielizni.

Do fitka nechodí

Magálovej by mnohé rovesníčky, ale i mladšie dámy mohli závidieť foremnú líniu. Umelkyňa síce nie je kosť a koža, ale zároveň jej garderóba rozhodne nezačína pri veľkostiach 3XL. Ako to vlastne robí, keď tak rada varí a pri hrncoch ju to baví rovnako ako na doskách, ktoré znamenajú svet?

„Pozrite sa, už aj ja mám na bruchu pneumatiku, hoci sa snažím jesť zdravo. Ale je pravda, že do fitka nechodím, nemám to rada. Skôr len tie prechádzky so psom,“ priznala pre online magazín superbabky.sk.

