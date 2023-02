Hana Lasicová zmapovala osudy svojich predkov. V knihe Slúžka sa inšpirovala príbehom tajomnej tety Anky, ktorá sa po rozpade rakúsko-uhorskej monarchie dostala do služieb vo vyššej spoločnosti. Zámožnou rodinou boli aj rodičia herečky Emílie Vášáryovej a politologičky Magdy Vášáryovej. Teta Anka tak dostala na starosť Haninu tetu a mamu.

Záhadná opatrovateľka prominentných detí nadchla aj scenáristku Marianu Čengel Solčanskú, ktorá si s Lasicovou sadla za jeden stôl. Výsledkom je druhé vydanie Haninej knihy, ale najmä dramatický film Slúžka, v ktorom sa láme pikantné tabu.

Zapojila rodičov

Závoj tajomna okolo tety Anky, ktorá v historickom dome Vášáryových v Banskej Štiavnici dohliadala na Milku a Magdu, Lasicovú fascinoval odmalička. “Mama mi rozprávala príbeh o nej, ktorý ma vždy veľmi zaujímal. Boli v ňom rôzne zvláštne momenty z jej života. No konzultanta na knihe mi robil môj otec. On bol veľmi úsečný a povedal buď je niečo dobre, alebo zle,” zasmiala sa Hana, ktorá spomienky Magdy a pripomienky Lasicu miešala s informáciami z overených zdrojov.

Pri písaní knihy a zbieraní podkladov na film režisérky Solčanskej sa striktne držala toho, čo našla v archívoch. “Toho, čo bolo reálne,” zdôraznila Šarmu spisovateľka, ktorá tému postavenia slúžiek v 20. storočí poňala hlbšie a ponúkla ju cez skutočnú postavu tety Anky s kvapkou fikcie. Hana kvôli filmovému príbehu doslova vymetala archívy naprieč mestami.

“Áno, bola som aj vo Viedni. Tam som našla prepisy rozhovorov z 80-tych rokov. Robili ich so slúžkami, ktoré slúžili za monarchie,” poznamenala Lasicová a ponúkla detaily.

Potlačená sexualita

“Bolo to veľmi zaujímavé čítanie. Človek z toho cíti veľmi potláčané osobnosti a veľa vecí, o ktorých tí ľudia akoby nevedeli vypovedať. Nemali na to slová. Mala som pocit, že tam veľakrát išlo o potláčanú sexualitu a to ma veľmi zaujalo aj v súvislosti s príbehom a filmovým spracovaním Slúžky,” povedala Šarmu Hana.

“Sexualita musela byť potlačená. Slúžka bola niekto, kto nemá možnosť vrátiť sa večer k rodine, k svojmu mužovi, objať ho, pobozkať sa. Nemala na to priestor. Až keď sa vydá, tak končí svoju službu u domácich, ale kým je v nej, tak je asexuálna. Zároveň je veľmi ľahko sexuálne vykorisťovateľná, konkrétne hierarchicki vyššie postavenými členmi rodiny, v ktorej slúži,” dopátrala sa k všeobecnému profilu monarchistických služobníc.

