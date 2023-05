Ako píše redakcia ŽIVOT, napriek tomu, Heriban už roky nebol členom SND, divadlo usporiadalo veľkú rozlúčku, na ktorej sa môže zúčastniť aj verejnosť. Nebudú chýbať ani jeho milovaní kolegovia zo seriálu Horná Dolná, kde sa z nich za osem rokov nakrúcania stala doslova rodina.

Posledná rozlúčka so zosnulým hercom sa začne o 11. hodine v novej budove SND. Vstup pre verejnosť je hlavným vchodom od 10.15 hod., vstup do Sály činohry o 10.30 hod., informuje denník Plus JEDEN DEŇ. Ako však píše denník Nový Čas, najbližšia rodina sa s hercom už rozlúčila. Pochovali ho cez víkend v obci Suchá nad Parnou, keďže tam žijú jeho rodičia.

„Spi sladko, synček drahý... Mamička a tatinko,“ odkázali do neba zosnulému synovi rodičia, ktorí navždy stratili syna. „Ľúbime ťa, Kamilka, Theo, Viky, Martinko,“ píše sa na odkaze na smútočnom venci od jeho milovaných...