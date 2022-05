Hviezdna dráha moderátorky Marianny Ďurianovej odštartovala v priestoroch verejnoprávnej televízie. Panovali deväťdesiate roky, no jej veľká chvíľa mala ešte len prísť.

Z krásnej hlásateľky vtedajšej Slovenskej televízie sa neskôr stala vyhľadávaná tvár komerčnej Markízy. Kariéru v spravodajskom štúdiu a s tým spojenú popularitu si užívala plnými dúškami, stihla sa zapliesť s vplyvnými mužmi a jednému porodiť milovaného synčeka Romanka.

Kruh sa uzavrel

Aj ďalší osud Marianny je notoricky známy. Od spackanej spolupráce s televíziou JOJ, prácu pre bulvárny denník až po nový začiatok, ktorý sprevádzali pochybnosti. Bolo to v čase, keď si Ďurianová tľapla na spoluprácu so šéfom RTVS a Jaroslav Rezník jej prekvapujúco otvoril dvere do športového štúdia. Tí, ktorí tento krok videli skepticky a kuvikali, že blondínka sa do tohto formátu nehodí, prišli o vietor z plachiet.

Rodáčka zo Žiaru nad Hronom sa v Mlynskej doline okamžite zahniezdila a ukázala, respektíve pripomenula, čo v nej drieme. Profesionalita, príjemný vzhľad a prirodzenosť, to všetko ponúkla u staronového zamestnávateľa. Kruh sa uzavrel a niekdajšia začínajúca hlásateľka sa u toho istého chlebodarcu po svojom návrate vyšvihla do prvej moderátorskej ligy. A prestížny status prináša rôzne výhody hodné skutočnej celebrity…

