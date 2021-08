Pri spomienke na časy bezbrehého blahobytu z deväťdesiatych a zo skorých miléniových rokov si musí rodina Rezešovcov už len sťažka povzdychnúť. Klan boháčov z Košíc vyrástol doslova na zelenej lúke vďaka šikovným ťahom jeho hlavy – Alexandra Rezeša (†54).

Blízky spolupracovník a kamarát vtedajšieho premiéra Vladimíra Mečiara sa dostal k akciám Východoslovenských železiarní, najväčšieho zamestnávateľa na východe republiky, a v rámci divokej privatizácie vydláždil svojim blízkym cestu rýdzim zlatom. Priezvisko Rezeš dostalo punc a všetci si pomysleli, že táto família nebude nikdy prepočítavať, čo a kedy hodí hrnca.

Loď ide ku dnu

Časy sa však menia a nie je všetko také nablýskané, ako sa zdá. Náhlou a nečakanou smrťou Alexandra Rezeša v roku 2002 prišiel klan nielen o milovaného člena, ale aj o človeka, ktorý rozprávkové bohatstvo kočíroval.

A zdá sa, že pokusy jeho potomkov napodobniť otcov zázračný premet, keď sa z večera do rána stal vďaka kontaktom mocipánom, nevychádzajú. A to napriek tomu, že i do nedávnej súčasnosti sa systém „našich ľudí“ vo veľkom pestoval. No loď, kedysi prešpikovaná mamonou, zíva prázdnotou, je deravá a o to rýchlejšie má nasmerované ku dnu…

Suši suší

Zdalo by sa, že klan na prvý pohľad prežíva vďaka podnikateľskej aktivite rúčej nevesty Evy Rezešovej Džodlovej. Sympatická tmavovláska v Košiciach riadi podnik, ktorý východniarom ponúka chuť ďalekej Ázie. Prevádzka so suši už dávno nie je len pre rozmaznaných boháčov, ktorí ohŕňajú nos nad tradičnou stravou.

Tak ako pečená kuracia nôžka, aj zvitok ryže v riasach si našiel cestu do jedálnička. Lenže pohľad do ekonomickej kondície Evinej eseročky naznačuje, že dielu, ktoré by mohlo vytrhnúť tŕň z päty schudobneným príbuzným, sa podľa všetkého príliš nedarí. Aj táto vlajková loď sa poriadne kníše na mori.

Pokračovanie na nasledujúcej strane.