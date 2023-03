Monika Bagárová už pár mesiacov žije spolu so svojou dcérou Rumiou v dome neďaleko Brna, ktorý si dala postaviť presne podľa svojich predstáv a potrieb, aby sa v ňom cítila pohodlne a príjemne. Do centra Brna to má len desať minút, no najväčším bonusom pre ňu je to, že tu žije aj jej rodina. Tá pre ňu bola vždy oporou, no po rozchode s otcom jej dcéry Makhmudom Muradovovm má pre ňu ešte väčší význam.



Keď sa Monika sťahovala z Prahy do svojho vysnívaného domu pri Brne, nebol ešte celkom dokončený, či skôr dozariaďovaný. Lenže čas pokročil, a teraz Monika svojim fanúšikom ukázala úžasné zábery z jej hniezdočka. Má to tam naozaj luxusne zariadené, ale čo je najviac, celý dom pôsobí vzdušne, čisto a útulne, veď pozrite FOTO v GALÉRII.



Monike sa momentálne darí nielen po pracovnej stránke, ale aj v súkromnom živote. Už niekoľko mesiacov je šťastná po boku jej nového priateľa, karlovarského podnikateľa Leonarda Lekaja. Jej šťastie je o to väčšie, že nového partnera prijala aj jej dcéra Rumia. „Ruminka miluje Lea od prvého stretnutia - a ja sa jej nedivím,“ prezradila spokojná Monika. Jedinou chybičkou krásy je to, že každý z nich býva na opačnom konci Českej republiky. Monika však má predstavu, ako by malo vyzerať ich spoločné bývanie, veď čítajte v pokračovaní článku na ďalšej strane.



