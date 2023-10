Pred nedávnom Jaromír Soukup vytkol Jiřine Bohdalovej, že vo svojom veku by už nemusela nakrúcať. A to nemal robiť...

Hoci začiatkom tohto roka visel život Jiřiny Bohdalovej doslova na vlásku, keď ju ohrozovala pľúcna embólia, napokon sa legendárna herečka dokázala pozviechať. Ba čo viac... Napriek tomu, že v máji oslávila 92. narodeniny, nevyhýba sa nielen spoločnosti, ale dokonca ani práci. Za to si ju však nedávno v jednom zo svojich programov podal mediálny magnát Jaromír Soukup, ktorý jej vytkol, že vo svojom veku by už nemusela nakrúcať. A to nemal robiť, reakcia Jiřny Bohdalovej na seba nenechala dlho čakať.



„Pán Soukup na Barrandove hovoril, že by som už nemala točiť, pretože som stará. Tak napriek tomu som snáď naschvál jemu nakrútila nový film, samozrejme o starej pani,“ vysvetľuje s humorom Bohdalová, ktorá nakrúca nový film Svätá pod taktovkou Jiřího Stracha a Marka Epsteina. O čom najnovší film s Jiřinou Bohdalovou v hlavnej úlohe bude? Čítajte v pokračovaní článku na nasledujúcej strane.