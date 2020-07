Známa relácia Spieva celá rodina, ktorú kedysi vysielala štátna televízia, vyznieva v podaní Dary Rolins a jej blízkych skutočne vierohodne. Speváčka, ktorá urobila dieru do sveta na Slovensku aj v Českej republike, zatiahla do svojho kariérneho biznisu takmer všetkých navôkol a ona samotná spomedzi nich vyčnieva ako najväčšia hviezda. Ale je to skutočne tak?

Projekt Dara

Rolins v roku 2021 oslávi neuveriteľné jubileum. Táto diva na prahu päťdesiatky a so sexi telom tridsiatničky zavŕši štyridsiate výročie, čo sa prechádza po hudobnom nebi. Niektorí si ju stále fixujú ako malú Darinku z klipu Zvonky štěstí s Karlom Gottom (+80), skutočnosť je však taká, že z drobného dievčatka vyrástla ostrieľaná obchodníčka. A vďačí za to svojmu staršiemu súrodencovi.

„Bola to sestra. Bola to práve ona, kto ma vzal za ruku, zaťukal na dvere a celkom konkrétne strčil nohu medzi dvere a povedal, aby si ma i napriek detský vek vypočujú,“ uviedla Dara v rozhovore pre český web extra.cz na adresu Jany Hádlovej. Práve táto o deväť rokov staršia sestra Rolins podchytila jej talent a stála za štartom blondínkinej kariéry.

Dara so svojou rodinkou - sestra Jana (druhá zľava), dcéra Laura, synovec Sebastian (v strede), švagor Daniel (vzadu vľavo),synovec Dominik (vzadu vpravo) a mama Zlatica (pani v okuliaroch). Zdroj: Instagram

„Rodinu to celé zasiahlo v tom, že každý svoje aktivity prispôsobil dianiu a povinnostiam okolo malej Darinky. Rodičia i ja sme boli súčasťou jej umeleckého rastu. Bolo to dosť náročné na čas, ale ona to tak nevnímala,“ zhodnotila pre denník Aha! Hádlová s tým, že jej chránenkyňa sa snažila v škole, ale i v nahrávacom štúdiu.

„Už ako dieťa si veľmi vážila šancu, ktorú dostala, a to jej zostalo dodnes. Nikdy sa nechovala namyslene,“ dodala Jana, o ktorej sa síce málokedy informuje, no faktom zostáva, že po boku svojho slávneho súrodenca zostala a sprevádza ju do dnešných dní. Hádlová je totiž manažérka a textárka, ktorá napísala a píše niekoľko piesní pre Daru.

