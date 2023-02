Keď Zuzana Plačková ukázala svoje fotky z detstva, jej fanúšičky zostali v šoku. Toto že má byť ona: Na fotke bolo totiž tmavovlasé dievčatko s bucľatou tváričkou, ktoré sa sebavedomo díva do objektívu fotoaparátu. "Už vtedy som vedela pózovať," napísala Zuzana k svojej dávnej fotke. Mladej "modelke" neprekážalo ani to, že má zablatené topánočky, bola so sebou zjavne spokojná.

Ako Zuzana dospievala, skúšala sa zviditeľniť. Už v rannej mladosti bola pre to ochotná urobiť čokoľvek. V roku 2012 sa prihlásila do súťaže Hotel Paradise. Kedysi síce vyhlasovala, že do porna by nikdy nešla, ale na jeseň roku 2013 sa objavila na českej stránke, ktorá práve takéto služby ponúka. Išlo o stránku czechcasting.com., kde nielenže odhaľuje na fotografiách všetky časti svojho tela, ale poskytuje záujemcom aj šteklivé video.

O ďalší rok sa zviditeľnila v šou Nákupné maniačky, kde sa objavila po boku vtedy mega populárnej Nory Mojsejovej, dnes Kaberheľovej. Vtedy bola Zuzana ešte blondínka. Odvtedy sa však veľa zmenilo nielen v Zuzaninom živote, ale aj na jej zovňajšku.

Dnes je zo Zuzany tmavovláska, ale vďaka plastickým operáciám, ktoré sama priznáva, má aj celkom inú tvár, je z nej teraz celkom iný človek, ktorý s tou pôvodnou Zuzanou nemá takmer nič spoločné. Pozrite si FOTO v GALÉRII, ako vyzerala Zuzana v detstve a pred plastikami.