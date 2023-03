To nevymyslíš, to je život! Milenka scenáristu Petra Kolečka Denisa Nesvačilová takú sprchu asi nečakala...

Je to riadny bizár... Ešte nedávno sa scenárista seriálu Iveta Petr Kolečko a herečka Denisa Nesvačilová spolu ukazovali na na vyhlásení filmových cien Český lev, hoci to bolo celé prinajmenšom čudné. Na podujatí síce boli spolu, no obaja zhodne popierali, že by medzi nimi bol akýkoľvek vzťah. Kolečko však upútal pozornosť poranenou rukou, vraj nechtiac ho mala pozerať práve jeho milenka Denisa. Podľa susedov to však bolo oveľa dramatickejšie, asistovať musela aj polícia a Kolečko skončil v nemocnici, kde mu rezné rany museli pozašívať.



Napriek všetkému však Denisa svojmu milencovi chystala narodeninové prekvapenie, lenže napokon jedno, a poriadne nemilé dostala ona sama. Teda rovno dve. Najprv ju kamarátka upozornila na to, že sa jej sokyňa Aneta Vignerová pochválila na sociálnej sieti videom, na ktorom bol Kolečko spolu so synom Jiříkom v Anetinej posteli. A to nebolo všetko...



Ako zistil český portál Blesk, Kolečko sa s Anetou tajne oženil, a to ešte 14. marca a z Denisinej sokyne Anety Vignerovej je už dva týždne oficiálne nová pani Kolečková. Aneta Vignerová sa rozhodla prehovoriť o prekvapivej svadbe s Petrom Kolečkom: "Niekedy je v živote potrebné urobiť nejaký razantný krok. Prečo sme ho s Petrom urobili, je len naša vec. Boli by sme radšej, keby naše rozhodnutie zostalo dlhšie utajené verejnosti, pretože sme ho urobili pre nás dvoch a nášho syna, pre nikoho iného," vysvetlila ich pohnútky k tomuto kroku.



A Denisa? V stredu sa musela zdesene pozerať na prepletené ruky novomanželov so snubnými prstienkami, ktorou sa chválila Vignerová na sociálnej sieti. Denisa sa z vecí, ktoré sa udiali, doteraz spamätáva. Podľa zdroja z jej okolia nemala o svadbe jej milenca Kolečka ani potuchy, ten jej akosi pozabudol oznámiť, že sa žení. Kolečko sa tvári, že je v tom nevinne, má to vraj v génoch po dedovi, ktorý dlhé roky žil v dvoch paralalelných vzťahoch s manželkou aj milenkou, dokonca mu poslúžil aj ako predloha k filmu Zbožňovaný v hlavnej úlohe s Jiřím Bartoškom. Denisa sa k celej záležitosti doteraz nijako nevyjadrila, no fotky, ktoré zavesila na sociálnu sieť, hovoria za všetko, veď pozrite FOTO v GALÉRII.