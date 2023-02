Balúchovej synček Alex oslávil 6 rokov. Speváčka ho doteraz skrývala, jeho otec Boris Kollár ho ukázal v plnej paráde. Foto: Instagram Boris Kollár

Na lyžiarskych svahoch sa to známymi tvárami len tak hemží. Do hôr vyrazila aj Barbora Balúchová (35) so synom Alexom (6).