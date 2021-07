Herečka a standupová komička Lujza Garajová-Schrameková (38) patrí k rodičom, ktorí privítali očkovanie detí. „Môj syn má 12 rokov a veľmi sa teším, že už spadá do kategórie tých, ktorých môžu zaočkovať. Mal už aj termín, ale práve je v tábore, takže hneď ako sa vráti, ideme to znova riešiť. Odporúčam to každému,“ povedala nám pred pár dňami.

Netají, že ju prekvapilo, že sa téma rozoberala aj v škole. A nie, syn neprišiel s teóriou o začipovaní: „S mnohými spolužiakmi aj rodičmi sme na jednej vlne v tom, že očkovanie je super vec, ktorá nám pomôže dostať sa do normálu.“

Zaočkovaná je aj Lujza s manželom, vraví, že jej odľahlo, keď dostala prístup k tomuto zázraku, už má aj potvrdenie v mobile. „Mám veľa kamarátov medzi lekármi, ktorí dávajú očkovať svoje deti, ja im dôverujem, rovnako ako vedcom,“ hovorí.

Zaočkovať plánuje Viktora, a keď to bude možné, ochráni takto proti kovidu aj Grétku.

