Herečky SND sa stretli na odovzdávaní cien úspešným Slovenkám a obe boli neprehliadnuteľné. Nielen preto, že vyzerali, akoby sa vrátili minimálne o desať rokov v čase, ale boli aj „neprepočuteľné“. Z domovského javiska vyslali počas toho, ako si preberali ocenenie, jasný signál o tom, že trpia. A trpia nielen ony.

Choďte za nami

Zdena Studenková, ktorá spolu so Zuzanou Krištúfkovou, epidemiologičkou z prvej línie, získala mimoriadne ocenenie za celoživotný prínos pre Slovensko, na úvod ďakovnej reči zavtipkovala. „Vyzerám, ako keby som išla s nákupmi,“ poznamenala držiac tašky s vecnými darčekmi, sošku aj kyticu. Potom prešla do vážnejšieho tónu. Poznamenala, ako je pyšná na to, že ešte môže pôsobiť v SND, ktoré oslavuje tento rok storočnicu. „Divadlo je môj život,“ povedala a využijúc príležitosť, dodala prosbu. „Chcela by som poprosiť a apelovať na všetkých: Prosím, nezanevrite na kultúru, choďte za nami do toho divadla, pretože bez vás nie sme živí. Ja vám veľmi pekne ďakujem za priazeň, ktorú nám prejavujete, prosím, uchovajte si ju i ďalších sto rokov,“ ukončila.

Kamila Magálová a Zdena Studenková žiarili. Zdroj: MATEJ KALINA

Premáhala dojatie

Kamila Magálová mala príležitosť rečniť viac, pretože si odniesla hneď dve ceny – v kategórii kultúra a umenie a môže sa pýšiť aj titulom Absolútna Slovenka roka 2020. Vo svojich ďakovných rečiach sa herečka snažila upriamiť pozornosť skôr na iných ako na seba. „V tejto sále je mnoho úžasných žien, ktoré majú krásne, ťažké a zaujímavé povolania,“ povedala s tým, že by im rada prepustila byť na titulkách časopisov. V istom momente sa jej hlas zatriasol dojatím. Bolo to v momente, keď sa pristavila pri téme koronavírus. „Ja sa však teraz musím pozastaviť aj pri tejto ťažkej dobe pandémie, pri ženách, lekárkach, sestričkách, sociálnych pracovníčkach, ale aj mladých medičkách a mnohých ženách, ktoré stáli v prvej línii. Sú to ženy, ktoré čakala druhá zmena doma – s rodinou, manželmi, deťmi. A nebolo to jednoduché, obetovali sa pre nás, aby sme zostali zdraví. Tieto vzácne ženy sa tiež stali Slovenkami roka.“

Kamila Magálová nezabudla ani na ženy, ktoré pomáhajú zvládať pandémiu ale tiež na kultúrnych pracovníkov, ktorých často nevidno. Zdroj: RTVS

Zviditeľnila neviditeľných

Vo svojej druhej reči Kamila Magálová, podobne ako jej kolegyňa, pripomenula, že nielen chlebom je človek živý. „Som prekvapená… Ale znamená to, že aj kultúra niečo znamená,“ podotkla na margo toho, že sa stala absolútnou Slovenkou. „Bez kultúry nie je žiaden národ. A ak v nejakom štáte a národe nefunguje zdravotníctvo, školstvo a kultúra, tak ten štát nefunguje... Ja už som v penzii, ja mám mesačný príjem, ale počas tejto pandémie naozaj mnoho kultúrnych pracovníkov, ktorí nemajú stále zamestnanie, je na tom naozaj veľmi zle,“ dodala. Prízvukovala: „A aj teraz je za javiskom minimálne päťdesiat ľudí, ktorí všetko robili preto, aby dnešný večer bol úspešný, aby si ho diváci mohli pozrieť. Nezabúdajme na to, že tu nie sme iba my, ktorí sme na obrazovkách a zviditeľňujeme sa. Nezabúdajme hlavne na tých, ktorí sú tam za nami, ktorí robia aj gro tejto práce,“ dodala sympaticky pripomenúc, že súčasným stavom trpia nielen herci či speváci, ale aj tí „neviditeľní“ musia z niečoho živiť rodiny.

Odovzdávanie ocenení ankety Slovenka roka v priestoroch historickej budovy Slovenského Národného Divadla v Bratislave. Zdroj: MATEJ KALINA