Herečka, o ktorú stoja slovenskí aj českí režiséri, má teraz iné starosti, ako učiť sa scenáre. Rok pred štyridsiatkou prijala úlohu matky a režíruje si ju sama.

Táňa, ktorá samu seba označuje za introverta, sa extrémne nerada vyjadruje k osobnejším záležitostiam. Keď porodila, na sociálnej sieti priznala svoj nový status. Len tí pozornejší si pri fotke s manželom Jonatánom Pastirčákom (29), ku ktorej napísala slovo „Milujem“ všimli hashtag #smerodičia. Fanúšikovia, ktorí klikli až na tretiu fotografiu, uvideli fotku detskej ruky a bolo to jasné. Čerstvý otecko bol na rozdiel od svojej polovičky otvorenejší. Jonatán zverejnil nielen meno dieťaťa, ale ho aj ukázal. „Som veľmi hrdý otec, hrdý na svoje dve najstatočnejšie dievčatá – Táňu a Mílu.“

V umeleckom svete

Táňa počas tehotenstva nakrútila miniseriál Výnimočná Nikol a dala poriadne zabrať kostymérkam. Jej rastúce bruško bolo čoraz ťažšie maskovať. Preto jej často obliekali chlpaté obrie bundy. Malá Míla teda už mala možnosť počuť slovo „ostrá“.

Či sa raz postaví na pľac ako jej mama, ktorá hrávala už od detstva, je ešte vo hviezdach. V každom prípade bude vyrastať obklopená umením. Od mamy bude viať herecký vietor, od otca Jonatána zasa hudobný. Mimochodom, len nedávno prišiel do kín v zahraničí ocenený film Svetlonoc režisérky Terezy Nvotovej, ku ktorému zložil hudbu.

Môže čítať rozprávky

Aj Mílin dedko Daniel Pastirčák (63) má umelecké vlohy. Je nielen známym kazateľom Cirkvi bratskej, ale aj výtvarníkom, prozaikom a básnikom, ktorý vyštudoval keramiku a reštaurátorstvo. Mimochodom, keď ho vylúčili zo školy za zorganizovanie výstavy alternatívneho umenia, načas sa živil aj ako pitevný zriadenec – a Táňa chcela byť patologičkou...

Dedko Daniel Pastirčák môže vnučke určite čítať svoje vlastné rozprávky, ktorých napísal a knižne vydal naozaj dosť. A keď si s ňou bude chcieť kresliť, aj na to je fundovaný – svoje ilustrácie vystavoval v rôznych krajinách a doma má za ne aj niekoľko ocenení.

Raduje sa

Minulý rok nám Daniel Pastirčák, prezradil, že svojho syna a Táňu osobne sobášil. „Teším sa z ich i nášho vzájomného vzťahu. Je to šťastný príbeh,“ povedal s tým, že mladomanželia si dopriali aj oslavu „v úzkom kruhu“ blízkych a priateľov. „Takú krásnu udalosť nemožno neosláviť,“ dodal. Len na okraj, „úzky kruh“ bol naozaj úzky, pretože mnohí kolegovia z divadla netušili, že sa Táňa vydala.

A s akou emóciou teraz privítal Daniel Pastirčák vnučku Mílu? Tentoraz sa k súkromiu nechcel vyjadrovať, povedal však: „Určite je to radosť. Určite sa radujem.“ Mimochodom, všetky tri jeho deti, Debora, Damián a Jonatán, majú umelecké vlohy.

Základ bol úspech

Rodičia Táne Pauhofovej sú z inej sféry – mama je vedkyňa, rozumie ekonomike a otec zasa komunikačným technológiám. Herečka netají, že dostala prísnu výchovu so zameraním na výkon. Pre portál idnes.cz povedala: „Odo mňa sa odmalička so samozrejmosťou očakávalo, že výsledky vo všetkom, do čoho sa pustím, budú výborné. Úspechu sa u nás doma žiadny význam nepripisoval. Úspech sa automaticky predpokladal, či už išlo o chemické, či matematické olympiády, preteky v behu, jazyky, karate alebo recitáciu. Človeka to do určitej miery posúva, pretože to nastavuje latku vyššie, lenže má to aj tienisté stránky. Človek si potom aj pri najmenšom neúspechu začne uvedomovať, že nie je taký dobrý, ako by chcel, a začne byť na seba prísny. Len málokedy je so sebou spokojný.“

Chce harmóniu

Táňa si svoje prežívanie zariadila inak: „Nedokážem sa jednoducho zamerať len na výsledky alebo prácu. A možno práve preto, že to vždy bývalo u nás najdôležitejšie, sa to vo mne zlomilo. Láska, rodina a harmonické vzťahy sú pre mňa úplným základom pre zdravé fungovanie života.“ Takže, aby sme to na záver odľahčili – Míla, ktorú čaká zdolávanie takých mét ako prvý zub či prvý krok, sa nemusí báť, že keď raz prinesie zo školy päťku, zrúti sa doma svet.