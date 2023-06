Kučeravú červenovlásku vidieť v spoločnosti najmä vtedy, keď je na akcii pracovne a moderuje. Pred pár dňami Veru Wisterovú (42) stretla redakcia PLUS 7 DNÍ v jednom z bratislavských kín, kde ju nečakali žiadne povinnosti. Ďalším prekvapením bolo, že konečne neprišla sama a prevetrala aj priateľa Michala Svarinského (43), staršieho brata herečky Kristíny Svarinskej.

Do kinosály vchádzala dvojica ruka v ruke. Vera so svojím partnerom si nechceli nechať ujsť premiéru minisérie Vedma, a to hlavne preto, že kastingovou direktorkou filmu bola Michalova a Kristínina staršia sestra Petra Vaněk Svarinská. Filmárka im počas večera robila garde, napriek tomu, že bola tesne po chorobe a dobraní antibiotík. Mladšia sestra Kristína sa k súrodencom nepridala, zjavne pre pracovné povinnosti.

Vera prešla peklom, keď otec jej synov Izraelčan Jeremy Hulsh v roku 2019 uniesol do USA oboch ich malých synov. Minulý týždeň tvrdila, že je neskutočne vďačná, ako sa jej život postupne upratal. Hoci ju exmanžel finančne odškodnil, netají sa tým, že na nekonečné mesiace nedobrovoľného odlúčenia od detí nikdy nezabudne. Strach sa jej vryl do pamäti. Dokonca už aj keď jej synovia boli pod jej ochrannými krídlami, v noci sa budila a chodila ich kontrolovať, hladkať a uisťovať sa, či sú ozaj v bezpečí.



Našťastie, synov Harlowa a Thea má už vyše dvoch rokov Wisterová definitívne pri sebe a navyše je stále šťastne zadaná. „Moje deti sú spokojné, zdravé a už spia doma. Moja mama ich stráži a my s Miškom sme si mohli vybehnúť do kina. Takže na nič sa nemôžem sťažovať, prežívam veľmi príjemné obdobie,“ povedala pre spomínanú redakciu moderátorka.

