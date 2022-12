Herec Sväťo Malachovský (50) si prešiel poriadne náročným obdobím, jeho ex Petra Molnárová ho pred časom obvinila zo závažnej veci. Ako to vlastne dopadlo?

V júli 2018 si povedali svoje áno v kaštieli v Tomášove. V decembri 2019 však prišiel šok. Druhýkrát tehotná Petra si zbalila kufre a od manžela Sväťa odišla. Nikto vtedy netušil, čo sa medzi nimi stalo. Špinavá bielizeň sa na verejnosti začala prepierať až pred pár mesiacmi. Petra Molnárová ho totiž v apríli tohto roka obvinila zo zneužívania ich malého syna!



„Nechať sa šikanovať a týrať nie je až taký problém. Je to v poriadku alebo je to tvoj problém, sexuálne zneužívať a týrať vlastné deti, to predsa nie je až taký problém alebo neviditeľný problém. Na svete je veľa problémov a každý má ten svoj. A každý sa k tomu stavia inak. A preto som s 1,5-ročným synom a v piatom mesiaci tehotenstva s druhým synom od neho odišla,“ napísala v tom čase herečka na sociálnej sieti.