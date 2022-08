Všetko sa raz končí, takmer po piatich rokoch sa v júni skončil aj seriál Oteckovia. Jeho hrdinovia vstúpili do obývačiek Slovákov 772-krát, vždy s novým posunom v ich seriálových životoch. Definitívne sa scenáristi vybláznili v poslednom, špeciálnom diele, ktorý sa odvysiela posledný augustový deň. Uzavrie osudy všetkých hrdinov, pričom sa do deja vrátia aj viaceré postavy, ktoré sa z neho už vytratili. Tentoraz všetci s napätím čakajú, či sa postava Mareka Fašianga ožení alebo nie. V realite je herec ešte len zasnúbený. Pozreli sme sa na to, ako sa zmenili osudy niektorých hercov.