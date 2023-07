Aby sa oženil, cestoval ďaleko za hranice. Ako píše redakcia PLUS 7 DNÍ, počas uplynulého víkendu vhupol do chomúta kontroverzný právnik Marek Para (44), ktorý zastupuje aj odsúdeného Mariána Kočnera. Známy advokát si zobral za manželku dlhoročnú priateľku a právničku Alexandru, s ktorou tvorí pár viac ako sedem rokov. Svadba sa konala v luxusnom zámockom areáli päťhviezdičkového hotela Chateau Mcely, kam pozval približne 50 hostí. Miestami to tam vyzeralo ako na víkendovom zraze smerákov, no prekvapili aj tváre zo šoubiznisu.

„Náš eko-elegantný zámocký hotel sa nachádza necelú hodinu jazdy od Prahy. Je ideálnym miestom pre romantické podujatia,“ píše sa na stránke hotela, kde svadobčania boli aj ubytovaní. Hotel má k dispozícii 24 izieb. „Každá z našich izieb je zariadená v inom štýle, každá má svoje meno a každá je zariadená s maximálnou starostlivosťou a s dôrazom na ten najmenší detail,“ dozvedáme sa.

