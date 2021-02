Pripomeňme si status na sociálnej sieti, ktorý rozbúril hladiny nielen šoubiznisu. Spolumajiteľka beauty salónu sa rozhodla, že sa prejaví - čo na srdci, to na jazyku. „Na Instagrame alebo aj všeobecne by sa mali ukazovať len ženy, ktoré majú dobré postavy. Lebo pozerať sa na nechutné a nakysnuté mľandravé telá je viac odpudivé ako ošmatlané boty. Každá, ktorá sa chce ukazovať by mala v prvom rade aj vyzerať, lebo je síce fajn akože vaše sebavedomie ale realita je taká, že je to odpudivé. Aj plnšia žena by mala byť pevná a ešte hlavne keď sa ukazujete v modeloch, ktoré majú pôsobiť predajne,“ napísala od duše Michaela Rujáková.

Na to sa ozvala speváčka Celeste Buckingham, ktorá služby salónu využívala s tým, že je to za hranicou a viac do salónu asi nevkročí, keďže jej telo nie je pevné. So salónom okamžite zrušil spoluprácu aj majiteľ zľavového portálu, a speváčkin expriateľ Aleš Mlátilík.

Dámy, smelo do toho

Oslovili sme viacero renomovaných kliník estetickej medicíny, ale s výnimkou MUDr. Ivety Hasovej nenabrala žiadna odvahu či nemala potrebu vysloviť svoj názor. Čo si teda myslí o suterénnom vyjadrení Michaely Rujákovej na adresu žien prezentujúcich sa na Instagrame lekárka, ktorá pomáha ľuďom k lepšiemu pocitu a zdraviu?

„Ako žena aj lekárka vždy podporujem svoje klientky v tom, aby v prvom rade zostali samy sebou, jednoducho jedinečné. Samozrejme, pomáham im korigovať ich nedokonalosti a zároveň sa snažím podčiarknuť ich výnimočnosť, lebo toto je moje poslanie,“ hovorí MUDr. Iveta Hasová z medicínskeho kozmetického centra.

„Vonkajšia krása, to sú z môjho pohľadu len prvé noty melódie, ktoré pri stretnutí s niekým môžu zarezonovať. No celú melódiu vytvorí len súlad viacerých nôt, ktoré vnímame. Vonkajšia krása môže zaujať, ale o charaktere človeka nehovorí, a najmä nie vtedy, keď sú ,noty prepísané‘. Lebo to, čo si po stretnutí s človekom zapamätáme, sú predovšetkým jeho myšlienky, slová a energia, ktorá z neho vychádza. A je jedno, či ide o osobný kontakt, alebo sociálne siete, ktoré sú dnes jednou z najefektívnejších komunikačných platforiem. Takže, milé dámy, pokiaľ máte čo povedať a možnosť robiť tento svet krajším, tak smelo do toho – a pokojne aj nedokonalými fotkami 😊," uzavrela lekárka.

