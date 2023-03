Adam Ďurica si nedávno k množstvu úspechov pripísal ďalšie. Stal sa totiž laureátom ocenenia Krištálové krídlo, ktoré získal v kategórii populárna hudba. V Šarme nás zaujímalo, ako vnímajú speváka doma jeho synovia či manželka. A prezradil aj to, ako vníma skúsenosť v Superstar.

Ako vnímajú deti otca speváka? Registrujú, keď hrá z rádia vaša pieseň?

Zatiaľ sa mi ich nepodarilo zobrať na koncert, ale veľmi to chcem spraviť. Registrujú však moje videoklipy, pýtajú si ich a spievajú si moje piesne. Je to veľmi milé a robí mi to veľkú radosť. Dokonca mi niekedy hovoria, že som Adam a nie tati, akoby ma vnímali skrz spievanie.

Vediete ich k hudbe alebo to ide nejako prirodzene s tým, čo doma vidia?

Nesnažím sa im to podsúvať, ale hudba je všade okolo nás a buď si ju niekto všíma, alebo nie. Tlačiť na pílu nemá význam. Občas mi však doma zakazujú hrať na gitare. Keď chlapci vidia, že ju mám v ruke, vedia, že to znamená, že sa im nebudem venovať. Takže niekedy prídu a povedia: Už nehraj, už dosť, hučí to. (Smiech.) Chcú ma stiahnuť k svojim aktivitám. Som pre nich vzácny, pretože si uvedomujú, že príde chvíľa, keď odídem a nebudem tri-štyri dni doma. Pre nich to musí byť večnosť… Majú štyri roky a 2 a pol roka a ten čas musí byť pre nich nekonečný.