Veronika Nízlová a Matúš Kolárovský majú za sebou ultra krátky románik, počas ktorého sa im podarilo splodiť ich dcérku Neu. O ich spoločnom stretnutí sa rozrozprával v šou Petra Marcina.

„Najprv sme sa stretli v jedných nemenovaných kúpeľoch a super tam bolo. A tam ešte ako keby nič. No a v tých kúpeľoch sme si povedali, ako sa voláme. Potom sme sa zase nevideli a zas sme sa potom uvideli, to sme sa stretli ale už v Bratislave. No a tam sa to stalo. Na druhýkrát. A rovno to vyšlo,“ čím spevák potvrdil, že do požehnaného stavu sa Veronika dostala expresnou rýchlosťou.

Ako píše redakcia WANDA, Veronika si spoločne s Matúšom a ich malou dcérkou užívali krásnu dovolenku v Turecku. Nezabudli ani na pravidelné pridávanie spoločných fotografií a videí, na ktorých pôsobia ako romantický zaľúbený pár. A práve jedna z týchto fotografií môže byť dôkazom, že medzi Veronikou a Matúšom je niečo viac, ako obi dvaja tvrdia.