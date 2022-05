Na obrazovkách stvárnil Abrhám celú radu postáv, no všetci si ho aj tak najviac pamätajú vďaka dvom úlohám - doktor Blažej z Nemocnice na kraji města, a ako podvodníčka Vránu z komédie Vrchní, prchni!. Ich predstaviteľ Josef Abrhám mal však toho so svojimi hrdinami v skutočnom živote pramálo spoločné. Celý život strávil po boku jedinej manželky, filmovej Popelky Libušky Šafránkovej. Jeho najmilším koníčkom dokonca nebola hra na husle, ale na klavír. Abrhám začínal v divadle Ve Smečkách, ktoré dostalo názov Činoherní klub. Strávil tam 30 rokov. A práve tam došlo k osudového momentu. Hoci vtedy tvoril pár so speváčkou Naďou Urbánkovou, zoznámenie s mladučkou Libuškou Šafránkovou mu zmenilo život. Dlhé dva roky dokonca udržoval pomer s oboma dámami, kým sa Urbánková o jeho „druhom živote“ dozvedela od svojej kaderníčky. A odvtedy sa zo Šafránkovej a Abrháma stal jeden z najstabilnejších a najpríkladnejších párov českého šoubiznisu. Vzali sa v roku 1976, mnohokrát spolu tvorili pár aj na striebornom plátne a mali spolu syna Josefa. Nerozlučiteľným párom zostali až do náhlej smrti Libušky 9. júna 2021.



1980 Komédia Vrchní, prchni! Zdroj: čsfd

Libuška Šafránková bola jeho životnou oporou. Keď v júni minulého roka náhle zomrela, pre celú rodinu to bola obrovská rana. Josef Abrhám na tom posledné roky nebol zdravotne najlepšie a smrť Libušky ho totálne položila, čo bolo vidieť aj počas jej pohrebu. Na bezvládneho Abrháma, ktorého doviezli na invalidnom vozíku, bol nesmierne smutný pohľad. Choroba a odchod manželky z neho vysali všetky sily a životnú energiu.

Po pohrebe Popelky si ho k sebe domov nasťahoval ich jediný syn Josef, ktorý so svojou manželkou a s deťmi žije na Morave. Zo začiatku to vyzeralo len na prechodné obdobie a všetci verili, že sa herec dá dokopy a potom sa vráti do svojho domu aj s opatrovateľkou. K tomu však nedošlo. Abrhám svoju vilu na pražských Záběhliciach v hodnote niekoľkých miliónov českých korún prepísal na syna Josefa. Hercova nevesta Ľudmila priznala, že Abrhám bol u nich doma spokojný a nič mu nechýbalo. Herec svoju manželku prežil o 11 mesiacov. S Libuškou sú už spolu v hereckom nebi. Česť jeho pamiatke.

Manželia si spolu zahrali aj vo filme "Svatební cesta do Jiljí". (1983) Zdroj: ČTK