Po tanečnici Vande Polákovej, ktorá tancovala pôvodne s Mariom Cimmarrom ochorela na koronavírus aj Henrieta Farkašová. Divákov zdravila z postele: "Choroba ma zmohla viac ako by som chcela. Ale poctivo sa liečim, aby som mohla s Marekom stáť na parkete."

Pre sestru

Ako prvá vystúpila Helena Krajčiová s rumbou. Tanec venovala sestre Katke. "Katka je pre mňa totálna opora a fanúšik Let's Dance," povedala herečka. Medzi sestrami je rok, mesiac, týždeň a deň, takže sú pomaly ako dvojičky. Sesta Katka o nej povedala: "Helenka bola vždy smelá, mala som pocit, že sa ničoho nebojí." Helena Krajčiová sa dojala k slzám: "Katka mi celý život kryje chrbát." Sestra nechýbala ani v sále počas prenosu a tiež mala v očiach slzy, keď herečka povedala: "Som šťastná, že tu mám sestru, ktorú ľúbim."

Helena Krajčiová a jej sestra Katka. Zdroj: TV Markíza

Po rozcítených slovách prišla Tatiana Drexler s kritikou - v rumbe Heleny jej chýbala rýchlosť. Adela sa pridala k téme sesterstva keď povedala, že Helene Krajčiovej závidí: "Pozerala som závisťou aký máte vzťah, my sme so sestrou vzdialené vekovo aj geograficky..." Vtipne sa zapojil Ján Koleník, keď so smiechom prezradil, ako mu sestra Anička pripomína počas prenosov: "Netlieskaj, lebo všetci ohluchnú..." Mala tým na mysli to, že keď porotca intenzívne tlieska, jeho mikrofón intenzívne prenáša zvuk.