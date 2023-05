Zdena Studenková (68) si síce so staronovým šéfom SND Matejom Drličkom (46) hrkúta, ale nachytať sa nedala.

Búrlivé emócie v Slovenskom národnom divadle sa vyplavujú na pódiu nielen počas predstavení, ale aj mimo nich. V zákulisí našej erbovej kultúrnej scény sa odohrávajú oveľa zaujímavejšie a pikantnejšie príbehy, ktoré si umelci držia pod pokrievkou pred verejnosťou.

Občas to však vykypí, podobne ako sa to stalo pred pár mesiacmi Zdene Studenkovej. Popredná herečka, ktorá je známa svojím ostrým jazykom a pevnými názormi, nevydržala časté personálne rošády s politickým podtónom v divadle.

Po štyridsiatich štyroch rokoch znechutene buchla po stole a položila naň svoju výpoveď. Rozhodnutie v nej zrelo už niekoľko rokov, čo nám v minulosti potvrdil aj staronový šéf SND a herečkin blízky kamarát Matej Drlička.

Prekážky v práci

„Zdenka tento krok zvažovala oveľa dávnejšie. Ešte predtým, ako som prišiel do divadla. Mali sme dlhú debatu. Zdenke veľmi prekážali neustále zmeny na pozíciách generálneho riaditeľa a riaditeľa činohry. Pre umelcov, ako je Zdenka, je to jednoducho prekážka pri kvalitnej práci, keď sa vám neustále mení vedenie, neustále sa mení situácia, hrací plán. Už toho mala dosť. Jednoducho stratila nádej, že divadlo bude stabilizované, a odišla,“ povedal Šarmu pred pár mesiacmi Drlička, ktorý najskôr kreslo generálneho riaditeľa po jeho kritických slovách na adresu politikov stratil, no nedávno ho vo výberovom konaní víťazne získal späť.

