Úspešný hokejista a sympatický muž, o ktorom snívalo množstvo žien, mal dve osudové lásky – Alexandru, s ktorou sa spoznal, keď maturovala, a Ľubicu, ktorá ho očarila ako modelka a herečka. Prvá manželka mu porodila syna Dušana a dcéru Sašu, od druhej sa dočkal syna Dominika.

Keď Ľubici Pašekovej (62) oznámili, že jej manžela našli s prestrelenou hlavou v jeho kancelárii hokejového zväzu, zrútil sa jej svet. Nikdy neuverila tomu, že jej optimisticky naladený muž, otec iba dvojročného Dominika, ktorý s ňou len pred troma dňami pred tragédiou viezol veci do ich nového domu, kam sa mali sťahovať, si sám siahol na život. Je presvedčená, že aj listy na rozlúčku písal pod nátlakom.

Bola na liekoch

Po jeho smrti nasledovalo ťažké obdobie. „Všetko padlo. Niektorí ľudia sa mi otočili chrbtom. Dostala som toľko úderov v tom období, že nebyť mojej rodiny a priateliek, tak to nezvládnem. Musela som vyhľadať aj odbornú pomoc, bola som na liekoch. Riešila som aj syna Dominika, pretože, hoci bol malý, pýtal sa na otca, veď sa s ním denne zobúdzal. Bolo to veľmi ťažké. Keď som sa na Dominika pozrela, videla som v ňom Dušana. Vedela som, že sa musíme pozviechať. Zaspávali sme spolu, držali sme sa za ruky. Boli sme a doteraz sme silno k sebe pripútaní tým strašným, čo sa stalo…“ povedala Šarmu Ľubica Pašeková v roku 2010, keď mal jej manžel oslavovať päťdesiatku.

Nikdy sa nezmieri

Bolesť neutíchla ani po rokoch. Pre portál sport24.sk na smutné 25. výročie jeho smrti skonštatovala: „Na jednej strane sa mi zdá, že akoby sa to stalo len nedávno, no na druhej, keď sa pozriem na nášho syna Dominika, vidím, ako čas rýchlo letí...Stále to veľmi bolí a nikdy sa s tým nezmierim.“

Na otázku, ako často na Dušana spomína, odpovedala: „Hoci som po jeho smrti schovala fotografie a ostatné veci, ktoré mi ho pripomínali, nepomohlo to. Myslím na neho každý deň. Tá bolesť je časom trochu iná, ale stále nám veľmi chýba.“

