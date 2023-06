Hviezda seriálu Druhá šanca má rada živé farby v móde, ale nepohrdne ani čiernou. Jej outfity na spoločenské akcie sú nápadité a farebné. No aká je Liv, ktorá kvôli práci aj partnerovi pendluje medzi USA a Slovenskom, mimo červeného koberca?

Na Ameriku málo?

„Povedala by som, že mám ležérny štýl. Keď som išla do Ameriky, myslela som si, že sa obliekam výstredne. Keď som išla na pracovné stretnutie s producentkou, so svojím agentom, mala som pocit, že božemôj, nemôžem takto chodiť po ulici... U nás by už boli ľudia asi aj pohoršení. Ale oni mi v L. A. povedali: Nie, ty si absolútne v poriadku. Vyzeráš úžasne, ale nie je to dosť, mala by si sa obliekať viac... Viac žiarivo, žiada si to viac trblietok. A vtedy som si pomyslela, že to musím v sebe ešte prehodnotiť, lebo keby som sa tak u nás na Slovensku prešla po ulici, nedopadlo by to dobre,“ priznala so smiechom herečka svoje americké skúsenosti s módou. Ale hoci je Slovensko aj v móde konzervatívnejšie, nedá naň dopustiť.

