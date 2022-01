Patrik Rytmus Vrbovský sa dlhodobo pasuje do role česko-slovenského rapového kráľa, ktorý priučil tomuto hlasovému prejavu mnohých ďalších známych hudobníkov. Prípadne ich aspoň navnadil, aby okúsili v minulosti nie príliš vyhľadávané umenie. Muzikant to hrdo zdôraznil aj v jednom zo svojich ostatných príspevkov na sociálnej sieti.

„2006, rok, kedy som inšpiroval dnešných áčkových raperov a ukázal im, čo sa dá dosiahnuť s rapom. Nebolo bežné zarábať v rape väčšie love. Rap bol doslova na smiech,“ zaspomínal si na časy, keď pobehoval v rozgajdanej mikine a so slovníkom pohoniča. To druhé mu viac menej ostalo, no čo sa zmenilo, je jeho životný štýl, ktorý naozaj zažil výrazné vzplanutie smerom dohora. Demonštroval to na fotke s autom.

„Prvé ikonické limo bmw 730 d v slovenskom rape. Od tej chvíle rap ako taký už nebol ako pred tým a zadefinoval segment, ktorý v ´šoubiznise´ začala brať väčšina vážnejšie. O niekoľko rokov na to sa začalo dariť aj ostatným raperom a začali si kupovať drahšie autá. Nikdy sa nevzdávaj svojich vízií. Makaj, motivuj, inšpiruj. Prekonávať sám seba je voľba,“ poučil Rytmus svojich priaznivcov na instagrame, ktorých má už vyše 670-tisíc.

V inom sentimentálnom príspevku zase pripomenul, že pochádza zo skromných pomerov. „Vieš si ešte predstaviť bývať na sídlisku?“ znela otázka zvedavca, na ktorú muzikant odpovedal: „Ten, kto pochádza z malých pomerov, si vie všetko predstaviť. Dokonca mi to chýba, lebo som tak žil 25 rokov,“ posunul sondu hlbšie do svojho súkromia Vrbovský, pri ktorom sme skôr zvyknutí na demonštráciu prepychu, luxusných áut a drahých značkových vecí.

Exkluzívne bývanie

Rytmus počas svojej kariéry opakovane zdôrazňuje, že na všetko, čo si obliekol, na čom sa previezol alebo čo sa mu ligoce na hrudi a rukách a prstoch, si zarobil sám svojou robotou. Priekopník raperčiny v našich končinách si teda podľa vlastných slov môže dovoliť parkovať vo svojej garáži štvorkolesové tátoše, za ktoré by sa nehanbil ani alipaša. Sú vo výbave, ktorá poskytuje hudobníkovi a jeho rodinke bezpečnosť, čo si vyžiadalo desiatky, aj stovky tisíc eur.

K spomínanej garáži patrí aj dom, ktorý pribudol do jeho vlastníctva pred pár rokmi a mal by mať hodnotu okolo 400 000 eur. Stojí v obci Malinovo na skok od Bratislavy a okrem štýlového zariadenia má k dispozícii i veľký bazén či súkromné detské ihrisko pre Rytmusovu najväčšiu pýchu – synčeka Sanela. Toho má s príťažlivou moderátorkou a influencerkou Jasminou Alagič Vrbovskou.

Zámožný raper na svojich láskach nešetrí, a keď si kráska povzdychla, žeby chcela bývať aj v centre hlavného mesta, tak bolo, ako sa hovorí, vymaľované. Zámožný raper vôbec netrochárčil a vyhliadol byt blízko Sadu Janka Kráľa a obľúbeného nákupného centra.

„Kúpili sme vcelku veľký byt v Bratislave s krásnym výhľadom na hrad a park, ktorý je súčasťou veľkého developerského projektu vo výstavbe,“ pochválil sa Patrik. Novostavba s osemnástimi poschodiami, ktorá by mohla byť dokončená o rok, ponúkne prominentných rezidentom úchvatné pohodlie. Meter štvorcový vraj vychádza od 4 300 eur. Nabudení manželia to už nevydržali a stihli sa pochváliť i fotkou z ich budúcej obývačky alebo spálne.

A propos, malo by ísť o štvorizbák a toto mestské bývanie by ich mohlo vyjsť na pol milióna eur. Je totiž určené pre najnáročnejších... Pozadu však nie je ani samotná Jasmina, ktorá nedávno moderovala talentovú šou a prilepšila rodinný rozpočet natoľko, že i ona investuje. Ku šťastiu jej vraj chýbala chata na samote, a tak vlani v lete kúpila pozemok, aby si ju postavila.

