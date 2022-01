U Slováčkovcov sa situácia stále mení. Pred Vianocami sa urážali, po Vianociach zavládla idylka. Uvidíme, čo bude v novom roku.

Vojna sa skončila?

Po definitívnom rozchode s Gelemovou sa síce Felix Slováček vrátil do rodinnej vily, kde žije Dagmar Patrasová, prespávať však často chodil do opusteného bytu odkiaľ vysťahoval Gelemovú. Vraj tam ide vtedy, keď Dáda pije, tvrdil v českej tlači, na čo sa ona ostro ohradila, že s pitím nemá problém. Vyzeralo to, že za múrmi domu panuje trochu vojna Roseovcov. Zdá sa však, že si opustený muzikant uvedomil, že by mal zmeniť rétoriku, ak chce mať pokoj.

Pre istotu sa kajá

Po vianočných sviatkoch Dáda vyhlásila, že boli krásne a rodinné. Felix sa jej ospravedlnil a neveru oľutoval. On to nepriamo potvrdil. „Už Dádu nechcem ohovárať, Lucie sa ku mne aj tak nevráti a ešte si proti sebe poštvať Dádu, aby ma kopla do zadku? Nakoniec by som zostal úplne sám,“ kajal sa. Tak uvidíme dokedy.

Na milenku kašle

Patrasová je po rokoch na koni a tvrdí, že manžel ľutuje, že si s mladou maliarkou vôbec začal. „Je neuveriteľne drzá,“ zanadávala si na ženu, čo ju roky ponižovala pre eXtra.cz. „Je to „nýmandka“, nemá úroveň. Hlavne, že sa sedem rokov nechala vydržovať z našich spoločných peňazí, ale teraz si na neho dovoľuje posielať právnikov,“ prezradila dôvod Slováčkovej pokory, ktorému zrejme Gelemová poriadne strpčuje život. Vraj je to pomsta za to, že sa nerozviedol a nedal sa nahovoriť na dieťa. A Slováček zareagoval svojou typickou úprimnosťou: "Verte, že už táto téma nie je podstatná. Chcem sa venovať hudbe, deťom, rodine a zvysoka s*ať na nejakú Gelemovú,“ povedal doslova pre eXtra.cz.